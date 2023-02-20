Президент США Джо Байден прибув до Польщі

Джо Байден

Президент США Джо Байден приїхав з України до Польщі. Він прибув до Перемишля поїздом.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

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Американський лідер вийшов з поїзда, яким приїхав з Києва. Він сів в один із вагонів, які стояли на залізничному вокзалі в Перемишлі. Колона автомобілів з Джо Байденом вирушила зі станції до аеропорту Жешува, звідки президент США полетить до Варшави.

Офіційна частина візиту Байдена до Польщі відбудеться у вівторок, 21 лютого.

Нагадаємо, неоголошений візит президента США Джо Байдена у Київ відбувся за кілька днів до першої річниці вторгнення росії. Він заявив, що путін "глибоко помилявся", думаючи, що рф може пережити Україну та її західних союзників.

Також ми писали, що під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому.