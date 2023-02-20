Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України

Президент США Джо Байден

Під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому, заявивши, що володимир путін жахливо прорахувався, думаючи, що Україна слабка і Захід розділений.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Заява Байдена

Під час візиту до Києва президент США Джо Байден заявив, що обговорив подальшу підтримку України. Він анонсував нове постачання озброєнь, включаючи артилерійські боєприпаси, системи протиброньових пристроїв та радіолокаційні системи, щоб допомогти українцям захистити свою територію.

Крім того, найближчим часом буде оголошено нові санкції проти представників еліти та компаній, які підтримують російську військову машину або обходять санкції.

Байден зазначив, що США відігравали важливу роль у створенні коаліції, яка підтримує Україну від Атлантичного до Тихого океану, та забезпечували всебічну підтримку від союзників у вигляді військової, економічної та гуманітарної допомоги, яка триватиме.

"Я анонсую чергове постачання критично необхідного озброєння, включаючи артилерійські боєприпаси, системи для ураження бронетехніки та радіолокаційні системи, щоб допомогти захистити українців від ударів з повітря. Також пізніше цього тижня ми оголосимо додаткові санкції проти представників еліти та компаній, які намагаються обходити санкції чи підтримують російську військову машину", — сказав американський президент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США закликають Україну перейти до контрнаступу. У Білому домі заспокоюють, що вся зброя прийде вчасно.