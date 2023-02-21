Визит Байдена в Киев: комментарий кремля

Джо Байден побывал в Киеве 20 февраля

Спикер президента россии Дмитрий Песков заявил, что визит в Украину, который вчера совершил президент США Джо Байден, "не является экстраординарным событием". При этом спикер кремля убежден, что сегодняшнюю речь российского диктатора владимира путина "внимательно будут изучать во всем мире".

Об этом Дмитрий Песков сказал сегодня журналистам во время брифинга, сообщают российские СМИ.

Позиция по поводу визита Байдена

Как сказал Песков, кремль не считает визит американского президента в Киев экстраординарным событием для россии.

Спикер кремля также сообщил, что путин не будет лично следить за выступлением Байдена в Польше, которое состоится сегодня, 21 февраля. Диктатору только предоставят основные тезисы из выступления.

В то же время, по мнению Пескова, сегодняшнее послание путина стоит больше внимания, чем визиты Байдена. По словам спикера кремля, речь диктатора "внимательно будут изучать во всем мире".

"Послание является абсолютно авторским продуктом путина", — подчеркнул Песков.

Напомним, необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины вторжения россии.

Также мы писали, что во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение россии на ее территорию почти год назад.

После визита в Киев американский президент Джо Байден приехал в Польшу, где встретится, в частности, с польским коллегой Анджеем Дудой и обсудит дальнейшую поддержку Украины.