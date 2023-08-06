Медведєв "вибухнув" через мирний саміт у Джидді

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв істерично відреагував на мирний саміт у Джидді. За його словами, наразі переговори не потрібні.

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Реакція Медведєва на саміт у Джидді

Він заявив, що важко засуджувати бажання закінчити війну та неможливо сперечатися з посиланнями до Статуту ООН при розумінні того, що крім суверенітету там є ще й право націй на самовизначення.

За його словами, всі пропозиції про врегулювання конфлікту нібито мають шанси на успіх при дотриманні таких умов:

Участь обох сторін конфлікту. Медведєв каже, що цього немає.

Врахування історичного контексту. За словами заступника радника Радбезу РФ, України ніколи не було до 1991 року. Він вважає, що вона уламок Російської імперії.

Врахування поточних реалій. Медведєв заявив, що Україна перебуває у стадії напіврозпаду, а частина її територій повернулася до Росії.

"Той посередник, який готовий буде визнати ці очевидні речі, має шанси на успіх. Усі інші — жодних. Втім, і самі переговори поки що не потрібні. Ворог повинен приповзти на колінах, благаючи про помилування", — додав Медведєв.

Допис Медведєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 5 серпня, стартував дводенний саміт щодо української Формули миру у Саудівській Аравії. Впродовж першого дня переговорів країни-учасники досягли згоди з двох питань.

Також ми писали, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожує вдарити по українських атомних електростанціях. До того ж він заявляє про атаки на ядерні об'єкти у Східній Європі.