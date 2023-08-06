Медведєв "вибухнув" через мирний саміт у Джидді
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв істерично відреагував на мирний саміт у Джидді. За його словами, наразі переговори не потрібні.
Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.
Реакція Медведєва на саміт у Джидді
Він заявив, що важко засуджувати бажання закінчити війну та неможливо сперечатися з посиланнями до Статуту ООН при розумінні того, що крім суверенітету там є ще й право націй на самовизначення.
За його словами, всі пропозиції про врегулювання конфлікту нібито мають шанси на успіх при дотриманні таких умов:
- Участь обох сторін конфлікту. Медведєв каже, що цього немає.
- Врахування історичного контексту. За словами заступника радника Радбезу РФ, України ніколи не було до 1991 року. Він вважає, що вона уламок Російської імперії.
- Врахування поточних реалій. Медведєв заявив, що Україна перебуває у стадії напіврозпаду, а частина її територій повернулася до Росії.
"Той посередник, який готовий буде визнати ці очевидні речі, має шанси на успіх. Усі інші — жодних. Втім, і самі переговори поки що не потрібні. Ворог повинен приповзти на колінах, благаючи про помилування", — додав Медведєв.
Нагадаємо, у суботу, 5 серпня, стартував дводенний саміт щодо української Формули миру у Саудівській Аравії. Впродовж першого дня переговорів країни-учасники досягли згоди з двох питань.
Також ми писали, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожує вдарити по українських атомних електростанціях. До того ж він заявляє про атаки на ядерні об'єкти у Східній Європі.