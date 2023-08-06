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Медведєв "вибухнув" через мирний саміт у Джидді

6 серпня 2023 15:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Медведєв "вибухнув" через мирний саміт у Джидді
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв істерично відреагував на мирний саміт у Джидді. За його словами, наразі переговори не потрібні.

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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Він заявив, що важко засуджувати бажання закінчити війну та неможливо сперечатися з посиланнями до Статуту ООН при розумінні того, що крім суверенітету там є ще й право націй на самовизначення.

За його словами, всі пропозиції про врегулювання конфлікту нібито мають шанси на успіх при дотриманні таких умов:

  • Участь обох сторін конфлікту. Медведєв каже, що цього немає.
  • Врахування історичного контексту. За словами заступника радника Радбезу РФ, України ніколи не було до 1991 року. Він вважає, що вона уламок Російської імперії. 
  • Врахування поточних реалій. Медведєв заявив, що Україна перебуває у стадії напіврозпаду, а частина її територій повернулася до Росії.

"Той посередник, який готовий буде визнати ці очевидні речі, має шанси на успіх. Усі інші — жодних. Втім, і самі переговори поки що не потрібні. Ворог повинен приповзти на колінах, благаючи про помилування", — додав Медведєв.

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Допис Медведєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 5 серпня, стартував дводенний саміт щодо української Формули миру у Саудівській Аравії. Впродовж першого дня переговорів країни-учасники досягли згоди з двох питань. 

Також ми писали, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожує вдарити по українських атомних електростанціях. До того ж він заявляє про атаки на ядерні об'єкти у Східній Європі.

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