Успіх України на саміті у Саудівський Аравії: депутат пояснив

Візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, травень 2023 року. Фото: ОП

Найголовнішим на саміті миру у Саудівській Аравію стала спроможність України створювати міжнародний політичний ландшафт.

Раніше всі зовнішньо-політичні ініціативи з боку офіційного Києва або не мали успіху, або відбувалися в рамках чиїхсь інших ініціатив. Тепер же Україна проводить свій мирний план і у неї це вдається.

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Про це у коментарі Новини.LIVE сказав член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

"Ми постійно підлаштовувалися. А тепер ситуація така, що підлаштовуватися Україні немає під кого, бо ніхто повністю не відповідає нашим інтересам. Але, які би не були ініціативи по мирних планах, південноафриканський, китайський і т.д. Україна проводить свій мирний план. І у нас виходить. Ця спроможність є дуже важливою", — каже Яременко.

Богдан Яременко. Фото: Слуга Народу

За його словами, раніше як правило, всі зовнішньо-політичні ініціативи з боку офіційного Києва або не мали успіху, або відбувалися в рамках чиїхсь інших ініціатив, або у фарватері політики чи то Росії, чи то ЄС, чи то США.

"Україна нині перебуває у дуже складній ситуації і фактично не має що запропонувати країнам глобального півдня в плані певних політичних, економічних чи військових пряників. І незважаючи на це, Україні вдається достукатися до них, втягнути у свій контекст і розуміння своїх проблем", — уточнив Яременко.

На думку депутата, це багато чого говорить про спроможність України та української дипломатії. І це дуже важливо. Бо поки що нам вдається поширювати правду про себе і нав'язувати певні сприйняття. Це чимале досягнення. Важливо також і те, що зустріч у Джидді — не одноразова акція, а підготовка до чогось більшого.

Нагадамо, минулими вихідними у місті Джидда, що у Саудівській Аравії, відбулися дводенні переговори щодо закінчення війни в Україні. Формулу миру обговорили представники понад 40 країн.

Делегації не ухвалили конкретних рішень, а домовилися надалі продовжити спілкування.