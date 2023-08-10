В Кремле увидели угрозу дипломатической изоляции после саммита в Джидде без РФ, — росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Конференция в Саудовской Аравии, где более 40 стран без России обсуждали мир в Украине, обеспокоила Кремль. Теперь России придется искать "какие-то ответы" на новую тактику Украины.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российских чиновников.

Читайте также:

Беспокойство России

Недавно встреча в Джидде показала, что Киев задействовал новую тактику — подключить к диалогу страны Глобального Юга, одновременно дипломатически изолировав Россию. Поэтому в Кремле начали очень нервничать и увидели в этом большую угрозу для себя.

На конференцию приехали все партнеры РФ из БРИКС, включая Китай, и в целом они поддержали "формулу мира" Зеленского о территориальной целостности Украины.

"Задача Киева сделать эти страны, если не союзниками, то партнерами. А потом уже, если общий консенсус будет достигнут, Украина будет пытаться его углубить и задать более чувствительные вопросы для формирования такого консенсуса. Это именно то, что происходит сейчас", — жалуются российские дипломаты.

Напомним, в минувшие выходные в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись двухдневные переговоры по окончании войны в Украине. Формула мира обсудили представители более 40 стран.

Делегации не приняли конкретные решения, а договорились в дальнейшем продолжить общение.