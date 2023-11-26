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У Китаї звинуватили есмінець США у вторгненні до їхніх територіальних вод, — Reuters

26 листопада 2023 09:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Китаї звинуватили есмінець США у вторгненні до їхніх територіальних вод, — Reuters
Американський ракетний есмінець USS Porter. Фото: navy.mil
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністерство оборони Китаю звинуватило американський есмінець USS Hopper в тому, що він начебто увійшов до територіальних вод країни без схвалення уряду КНР. Своєю чергою у ВМС США зауважують, що судно діяло відповідно до міжнародного права у архіпелагу Сіша (Парасельські острови) у Південно-Китайському морі.

Про це пише Reuters.

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Звинувачення з боку Китаю

Зазначається, що у відповідь на це військові КНР підготували свої військово-морські та військово-повітряні сили для того, аби відстежувати, спостергіати та попереджати есмінець. 

Така заява у Міноборони Китаю була оголошена за декілька днів після того, як Пекін звинуватив Філіппіни в тому, що країна залучає "іноземні сили" для того, аби патрулювати Південно-Китайське море. Також у відомстві згадали й про спільні патрулювання, які почалися 21 листопада, учасниками яких були філіппінські та американські військово-морські сили.

Відповідь США

Проте в американському ВМС зауважили, що американський ракетний есмінець діяв відповідно до всіх прав.

Крім того, пресслужба Сьомого флоту ВМС США повідомила, що есмінець відстоював права судноплавства та свободи у Південно-Китайському морі. Після чого він залишив цю зону та продовжив інші операції. 

"Під час операції було підтримано права, свободи та законні види використання моря шляхом подолання обмежень на мирний прохід, введених КНР, Тайванем та В'єтнамом", — наголосили у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Філіппіни пообіцяли продовжувати доставляти припаси на військовий корабель, що сів на мілину в Південно-Китайському морі. Цей своєрідний форпост викликає постійні конфлікти між Філіппінами і Китаєм.

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