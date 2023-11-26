В Китае обвинили эсминец США во вторжении в их территориальные воды, — Reuters

Американский ракетный эсминец USS Porter. Фото: navy.mil

Министерство обороны Китая обвинило американский эсминец USS Hopper в том, что он якобы вошел в территориальные воды страны без одобрения правительства КНР. В свою очередь в ВМС США отмечают, что судно действовало в соответствии с международным правом в архипелаге Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Об этом пишет Reuters.

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В ответ на это военные КНР подготовили свои военно-морские и военно-воздушные силы для того, чтобы отслеживать, наблюдать и предупреждать эсминец.

Такое заявление в Минобороны Китая было объявлено через несколько дней после того, как Пекин обвинил Филиппины в том, что страна привлекает "иностранные силы" для патрулирования Южно-Китайского моря. Также в ведомстве упомянули и о совместных патрулированиях, которые начались 21 ноября, участниками которых были филиппинские и американские военно-морские силы.

Ответ США

Однако в американском ВМС отметили, что американский ракетный эсминец действовал в соответствии со всеми правами.

Кроме того, пресс-служба Седьмого флота ВМС США сообщила, что эсминец отстаивал права судоходства и свободы в Южно-Китайском море. После чего он покинул эту зону и продолжил другие операции.

"В ходе операции были поддержаны права, свободы и законные виды использования моря путем преодоления ограничений на мирный проход, введенных КНР, Тайванем и Вьетнамом", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее Филиппины пообещали продолжать доставлять припасы на военный корабль, севший на мель в Южно-Китайском море. Этот своеобразный форпост вызывает постоянные конфликты между Филиппинами и Китаем.