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Філіппіни звинуватили Китай у тиску на слабші країни

17 листопада 2023 09:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Філіппіни звинуватили Китай у тиску на слабші країни
Китайські кораблі в океані. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Філіппіни пообіцяли продовжуватимуть доставляти припаси на військовий корабель, що сів на мілину в Південно-Китайському морі. Цей своєрідний форпост викликає постійні конфлікти між Філіппінами і Китаєм.

Про це повідомляє The Guardian.

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Історія конфлікту між Філіппінами і Китаєм

У 1999 році Філіппіни навмисно посадили BRP Sierra Madre на мілину Другого Томаса, підводного рифу на островах Спратлі. Це було здійснено для того, щоб захиститися від експансії з боку Китаю.

Пекін вимагав прибрати військовий корабель і протягом останніх місяців неодноразово намагався заблокувати філіппінським човнам доставку припасів військовим на борту, застосовуючи водомети. Китай претендує на майже все Південно-Китайське море, незважаючи на те, що міжнародна спільнота визнала, що на це не має правових підстав.

"Китай хоче використати свою переважаючу силу — коротше кажучи, вони хочуть змусити малі країни підкоритися. І для міжнародної спільноти дуже важливо це знати", — сказав The Guardian полковник Медель Агілар, речник збройних сил Філіппін.

Філіппіни і надалі постачатимуть корабель припасами

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший чітко дав зрозуміти, що BRP Sierra Madre не буде відбуксировано, сказав Агілар.

"BRP Sierra Madre залишиться там і завжди буде укомплектований військовослужбовцями нашого флоту. Тому місії з ротації та поповнення запасів також триватимуть, незважаючи на перешкоди, які чинить Китай", — запевнив він.

Агілар додав, що Філіппіни дотримуються "стратегії прозорості", щоб гарантувати, що міжнародне співтовариство було в курсі дій Китаю в Південно-Китайському морі.

Раніше ми повідомляли, що після візиту до Сполучених Штатів Америки та зустрічі з Джо Байденом лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна не буде вести холодну або гарячу війну з будь-якою нацією. Він наголосив, що Китай готовий бути партнером та другом Штатів.

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