В Китае заявили, что переговоры в Джидде помогли консолидировать международный консенсус

Специальный посланник Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй. Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры в Саудовской Аравии помогли консолидировать международный консенсус. В Джидде присутствовало более 40 стран.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Международные переговоры в Саудовской Аравии

Китай направил своего специального посланника по Евразии и бывшего посла в России Ли Хуэй, чтобы найти общий язык для окончательного политического урегулирования конфликта, который длится уже 18-й месяц.

"Ли имел широкие контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса в Украине... выслушал мнения и предложения всех сторон и еще больше консолидировал международный консенсус", — говорится в заявлении МИД Китая.

Там подчеркнули, что все стороны положительно прокомментировали участие Ли Хуэй и полностью поддержали позитивную роль Китая в содействии мирным переговорам.

По его словам, Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения по 12 пунктам и накапливать взаимное доверие.

Аналитики считают, что участие Китая свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не о повороте в поддержке РФ.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги встречи в Саудовской Аравии дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Также мы писали, эксперт центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Олейник заявил, что участие Китая в саммите безопасности в Саудовской Аравии является способом напугать Россию. Доверие между этими двумя странами сильно подорвано из-за обстрелов украинских портов.