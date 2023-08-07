Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Китае заявили, что переговоры в Джидде помогли консолидировать международный консенсус arrow

В Китае заявили, что переговоры в Джидде помогли консолидировать международный консенсус

7 августа 2023 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Китае заявили, что переговоры в Джидде помогли консолидировать международный консенсус
Специальный посланник Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй. Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры в Саудовской Аравии помогли консолидировать международный консенсус. В Джидде присутствовало более 40 стран.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Международные переговоры в Саудовской Аравии

Китай направил своего специального посланника по Евразии и бывшего посла в России Ли Хуэй, чтобы найти общий язык для окончательного политического урегулирования конфликта, который длится уже 18-й месяц.

"Ли имел широкие контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса в Украине... выслушал мнения и предложения всех сторон и еще больше консолидировал международный консенсус", — говорится в заявлении МИД Китая.

Там подчеркнули, что все стороны положительно прокомментировали участие Ли Хуэй и полностью поддержали позитивную роль Китая в содействии мирным переговорам.

По его словам, Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения по 12 пунктам и накапливать взаимное доверие.

Аналитики считают, что участие Китая свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не о повороте в поддержке РФ.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги встречи в Саудовской Аравии дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Также мы писали, эксперт центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Олейник заявил, что участие Китая в саммите безопасности в Саудовской Аравии является способом напугать Россию. Доверие между этими двумя странами сильно подорвано из-за обстрелов украинских портов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз