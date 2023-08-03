Китай змінює риторику і готовий провести переговори без РФ, — WSJ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ

Китай змінює риторику щодо війни в Україні та готовий провести переговори без участі РФ. Так, лідер країни Сі Цзіньпін направляє свого представника Лі Хуея на міжнародну конференцію в Саудівській Аравії з питань України, призначену на 5-6 серпня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Китай готовий до переговорів без участі РФ

За даними видання The Wall Street Journal, Китай надає Росії дипломатичну та економічну допомогу у її зіткненні з Україною. Але через те, що протистояння триває понад рок і не приносить рішучих результатів для будь-якої зі сторін, Пекін стоїть перед зростаючим числом проблем. Це мотивує Китай наполягти на мирних переговорах між Москвою та Києвом.

Зустріч у Джідді збере консультантів лідерів понад 30 націй для обмірковування шляхів завершення війни Росії проти України.

На обговоренні очікується участь радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана та делегатів із Китаю, Бразилії, Індії, ПАР та інших держав, які донедавна трималися осторонь російсько-української війни. Тим часом у російській столиці виявили бажання стежити за перебігом зустрічі у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Китай постачає Росії військові технології та технології подвійного призначення. Москва використовує їх для ведення війни проти України.

Також ми писали, що виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що у Китаї не будуть тиснути на президента РФ Володимира Путіна щодо зернової ініціативи. За його словами, Китай має достатньо запасів зерна.