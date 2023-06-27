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У Китаї заявили про спільне з Росією протистояння "гегемонії окремих держав"

27 червня 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Китаї заявили про спільне з Росією протистояння "гегемонії окремих держав"
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Фото: Reuters/Terje Pedersen/NTB
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Китай планує планує разом із Росією протистояти неназваним країнам-гегемонам. При чому китайська сторона називає себе і країну-агресора, яка веде війну в Україні, "глобальним миром".

Про це повідомляє CNN.

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Глобальний мир

Очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що його країна і Росія є частиною "глобального миру".

Ці дві країни, за словами китайського дипломата, є важливою силою у забезпеченні миру на планеті та сприянні інклюзивного розвитку.

Протистояння гегемонії

Міністр закордонних справ Китаю наголосив на підтримці Росії його країною.

Китайська Народна Республіка і Російська Федерація, за словами Цінь Гана, будуть протистояти "гегемонії окремих держав".

Яких саме, китайський дипломат не уточнив.

Нагадаємо, що Китай підтримав російську владу у ситуації із бунтом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

У МЗС КНР заявили, що як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер з координації дій в нову епоху, вони підтримують РФ у збереженні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання.

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