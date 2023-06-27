У Китаї заявили про спільне з Росією протистояння "гегемонії окремих держав"
Китай планує планує разом із Росією протистояти неназваним країнам-гегемонам. При чому китайська сторона називає себе і країну-агресора, яка веде війну в Україні, "глобальним миром".
Про це повідомляє CNN.
Глобальний мир
Очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що його країна і Росія є частиною "глобального миру".
Ці дві країни, за словами китайського дипломата, є важливою силою у забезпеченні миру на планеті та сприянні інклюзивного розвитку.
Протистояння гегемонії
Міністр закордонних справ Китаю наголосив на підтримці Росії його країною.
Китайська Народна Республіка і Російська Федерація, за словами Цінь Гана, будуть протистояти "гегемонії окремих держав".
Яких саме, китайський дипломат не уточнив.
Нагадаємо, що Китай підтримав російську владу у ситуації із бунтом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
У МЗС КНР заявили, що як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер з координації дій в нову епоху, вони підтримують РФ у збереженні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання.