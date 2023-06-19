Сі Цзіньпін та Ентоні Блінкен на зустрічі в Китаї

Ентоні Блінкен та Сі Цзіньпін. Фото: Leah Millis/Reuters

Очільник Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Під час зустрічі представники обох країн обговорили багато питань.

Про це повідомило державне інформаційне агентство Китаю "Сіньхуа".

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Як повідомили у CNN, зустріч Блінкена з китайськими дипломатами тривала 3 години, завдяки їй було досягнуто значного прогресу у питанні недовіри.

Скриншот допису. Зустріч Ентоні Блінкена з китайськими дипломатами

Які були труднощі між США та Китаєм

Своєю чергою попередній глава китайського МЗС Ван Ї під час зустрічі з Блінкеном та теперішнім головою МЗС Китаю звинуватив Штати у "неправильному сприйнятті" Китаю як "першопричини" псування відносин між двома сторонами. Також він вимагав від Вашингтона зупинити "придушення" технологічного розвитку Китаю та наголосив, що Тайвань є одним із "основних інтересів" Китаю, щодо якого "немає місця для компромісу чи відступу".

За його словами, приїзд Блінкена випав на "критичний момент у відносинах США і Китаю, коли потрібно зробити вибір між діалогом або конфронтацією, співпрацею або конфліктом".

Скриншот допису. Зустріч Ентоні Блінкена з Ван Ї

Дипломатія та підтримка з обох сторін

Водночас Ентоні Блінкен наголосив, що дипломатія та підтримка доступних каналів зв'язку щодо всіх питань є дуже важливими, "щоб зменшити ризик неправильного сприйняття і прорахунків". Крім того, він запропонував КНР вивчити співпрацю щодо спільних транснаціональних питань, в яких країни мають спільні інтереси.

"Китайська сторона чітко висловила свою позицію, й обидві сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, досягнутих президентом Байденом і мною на Балі", — запевнив Сі Цзіньпін.

За словами китайського лідера, країни змогли досягти прогресу та досягти певних конкретних питань. Він додав, що взаємозв'язок між Китаєм та США "завжди має базуватися на взаємній повазі й щирості".

"Я сподіваюся, що секретар Блінкен завдяки цьому візиту зможе зробити позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", — зауважив Сі.

Конфлікт між країнами

Як пише видання Bloomberg, в лютому відносини між Китаєм та США були на найнижчому рівні десятиліття після того, як китайська повітряна куля-шпигун пролетіла в повітряному просторі США. Такий вчинок змусив Блінкена скасувати візит до Пекіна. Після цього в адміністрації Байдена працюють над тим, щоб зменшити рівень ризику виникнення конфлікту між двома державами, які мають ядерну зброю.

Нагадаємо, Китай продовжує займати нейтральну позицію у війні Росії та України. За словами лідера Сі Цзіньпіня, КНР не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.