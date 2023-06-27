В Китае заявили о совместном с Россией противостоянии "гегемонии отдельных государств"

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Фото: Reuters/Terje Pedersen/NTB

Китай планирует вместе с Россией противостоять неназванным странам-гегемонам. Причем китайская сторона называет себя и страну-агрессора, ведущую войну в Украине, "глобальным миром".

Об этом сообщает CNN.

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Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что его страна и Россия являются частью "глобального мира".

Эти две страны, по словам китайского дипломата, являются важной силой в обеспечении мира на планете и содействии инклюзивному развитию.

Противостояние гегемонии

Министр иностранных дел Китая отметил поддержку России его страной.

Китайская Народная Республика и Российская Федерация, по словам Цинь Гана, будут противостоять "гегемонии отдельных государств".

Каких именно, китайский дипломат не уточнил.

Напомним, что Китай поддержал российские власти в ситуации с бунтом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В МИД КНР заявили, что как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, они поддерживают РФ в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания.