Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Китае заявили о совместном с Россией противостоянии "гегемонии отдельных государств" arrow

В Китае заявили о совместном с Россией противостоянии "гегемонии отдельных государств"

27 июня 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Китае заявили о совместном с Россией противостоянии "гегемонии отдельных государств"
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Фото: Reuters/Terje Pedersen/NTB
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Китай планирует вместе с Россией противостоять неназванным странам-гегемонам. Причем китайская сторона называет себя и страну-агрессора, ведущую войну в Украине, "глобальным миром".

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Мировой мир

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что его страна и Россия являются частью "глобального мира".

Эти две страны, по словам китайского дипломата, являются важной силой в обеспечении мира на планете и содействии инклюзивному развитию.

Противостояние гегемонии

Министр иностранных дел Китая отметил поддержку России его страной.

Китайская Народная Республика и Российская Федерация, по словам Цинь Гана, будут противостоять "гегемонии отдельных государств".

Каких именно, китайский дипломат не уточнил.

Напомним, что Китай поддержал российские власти в ситуации с бунтом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В МИД КНР заявили, что как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, они поддерживают РФ в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз