В Китае заявили о совместном с Россией противостоянии "гегемонии отдельных государств"
Китай планирует вместе с Россией противостоять неназванным странам-гегемонам. Причем китайская сторона называет себя и страну-агрессора, ведущую войну в Украине, "глобальным миром".
Об этом сообщает CNN.
Мировой мир
Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что его страна и Россия являются частью "глобального мира".
Эти две страны, по словам китайского дипломата, являются важной силой в обеспечении мира на планете и содействии инклюзивному развитию.
Противостояние гегемонии
Министр иностранных дел Китая отметил поддержку России его страной.
Китайская Народная Республика и Российская Федерация, по словам Цинь Гана, будут противостоять "гегемонии отдельных государств".
Каких именно, китайский дипломат не уточнил.
Напомним, что Китай поддержал российские власти в ситуации с бунтом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
В МИД КНР заявили, что как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, они поддерживают РФ в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания.