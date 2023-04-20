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У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів: Шмигаль підбив підсумки

20 квітня 2023 21:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів: Шмигаль підбив підсумки
Денис Шмигаль на Міжнародному саміті міст та регіонів 20 квітня 2023 року. Фото: Кабінет міністрів України
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У рамках роботи Міжнародного саміту міст та регіонів представники 30 країн світу, Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів підписали спільну декларацію щодо готовності брати патронат над постраждалими від російського терору регіонами України. Захід відбувся сьогодні, 20 квітня, у Києві. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Результати саміту

"Надзвичайно продуктивний день Міжнародного саміту міст та регіонів. Презентували концепцію Регіонального офісу міжнародного співробітництва — створення мережі комунікаційних майданчиків місцевих влад з іноземними партнерами.

Підписали спільну Декларацію за участю 30 країн світу, Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів. Вона підтверджує готовність брати патронат над постраждалими від російського терору регіонами.Узгодили керівні принципи горизонтального партнерства. Це "Build back better", верховенство права, непорушність місцевого самоврядування, залучення якнайширшого кола учасників", — розповів очільник українського уряду.

Крім того, за його словами, Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС, що є найбільшою у світі системою надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

"Підписали 11 угод між українськими регіонами, містами, громадами та іноземними партнерами", — повідомив прем’єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результати своєї поїздки до Канади та США. У рамках візиту український прем'єр провів зустрічі з американськими та канадськими урядовцями та підписав низку важливих угод. 

Також Денис Шмигаль раніше повідомив, що Японія виділить понад 20 млн доларів допомоги Україні. 

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