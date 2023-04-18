Японія виділить понад 20 млн доларів допомоги Україні: Шмигаль розповів деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

Японія стала першою країною, яка зробить внесок для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

Про це інформує Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Японія — перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну", — заявив Денис Шмигаль.

Як зазначається, цей внесок до MIGA, який дозволить Україні набагато легше повернути приватні іноземні інвестиції.

"Сильна проукраїнська коаліція у світі — запорука перемоги України", — написав Прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результати своєї поїздки до Канади та США. У рамках візиту український прем'єр провів зустрічі з американськими та канадськими урядовцями та підписав низку важливих угод.