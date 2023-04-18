Японія виділить понад 20 млн доларів допомоги Україні: Шмигаль розповів деталі
Японія стала першою країною, яка зробить внесок для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.
Про це інформує Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Перший внесок для покриття воєнних ризиків
"Японія — перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну", — заявив Денис Шмигаль.
Як зазначається, цей внесок до MIGA, який дозволить Україні набагато легше повернути приватні іноземні інвестиції.
"Сильна проукраїнська коаліція у світі — запорука перемоги України", — написав Прем'єр-міністр України.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результати своєї поїздки до Канади та США. У рамках візиту український прем'єр провів зустрічі з американськими та канадськими урядовцями та підписав низку важливих угод.