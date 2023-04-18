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Японія виділить понад 20 млн доларів допомоги Україні: Шмигаль розповів деталі

18 квітня 2023 18:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Японія виділить понад 20 млн доларів допомоги Україні: Шмигаль розповів деталі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Японія стала першою країною, яка зробить внесок для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну. 

Про це інформує Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Перший внесок для покриття воєнних ризиків

"Японія — перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну", — заявив Денис Шмигаль.

Як зазначається, цей внесок до MIGA, який дозволить Україні  набагато легше повернути приватні іноземні інвестиції.

"Сильна проукраїнська коаліція у світі — запорука перемоги України", — написав Прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результати своєї поїздки до Канади та США. У рамках візиту український прем'єр провів зустрічі з американськими та канадськими урядовцями та підписав низку важливих угод. 

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