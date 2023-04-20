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В Киеве прошел Международный саммит городов и регионов: Шмыгаль подвел итоги

20 апреля 2023 21:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве прошел Международный саммит городов и регионов: Шмыгаль подвел итоги
Денис Шмыгаль на Международном саммите городов и регионов 20 апреля 2023 года. Фото: Кабинет министров Украины
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В рамках работы Международного саммита городов и регионов представители 30 стран мира, Совета Европы, ЕС и Европейского комитета регионов подписали совместную декларацию о готовности брать патронат над пострадавшими от российского террора регионами Украины. Мероприятие прошло сегодня, 20 апреля, в Киеве.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Чрезвычайно продуктивный день Международного саммита городов и регионов. Презентовали концепцию Регионального офиса международного сотрудничества — создание сети коммуникационных площадок местных властей с иностранными партнерами.

Подписана совместная Декларация с участием 30 стран мира, Совета Европы, ЕС и Европейского комитета регионов. Она подтверждает готовность брать патронат над пострадавшими от российского террора регионами. Согласовали руководящие принципы горизонтального партнерства. Это "Build back better", верховенство права, незыблемость местного самоуправления, привлечение широчайшего круга участников", — рассказал глава украинского правительства.

Кроме того, по его словам, Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС, что является крупнейшей в мире системой предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях.

"Подписали 11 соглашений между украинскими регионами, городами, общинами и иностранными партнерами", — сообщил премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о результатах своей поездки в Канаду и США. В рамках визита украинский премьер провел встречи с американскими и канадскими чиновниками и подписал ряд важных соглашений.

Также Денис Шмыгаль ранее сообщил, что Япония выделит более 20 млн долларов помощи Украине.

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