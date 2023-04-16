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Нові санкції та відновлення після війни: Шмигаль про підсумки поїздки до Канади та США

16 квітня 2023 17:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Нові санкції та відновлення після війни: Шмигаль про підсумки поїздки до Канади та США
Денис Шмигаль та Джастін Трюдо під час зустрічі у Канаді. Фото: t.me/Denys_Smyhal
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результати своєї поїздки до Канади та США. У рамках візиту український прем'єр провів зустрічі з американськими та канадськими урядовцями та підписав низку важливих угод. 

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram. 

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Візит до Канади

Прем'єр зазначив, що це був перший візит урядової команди в Канаду. 

"Продуктивні зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо та віцепрем’єркою Христею Фріланд. Оновлюємо Угоду про вільну торгівлю. Маємо завірення про черговий пакет військової підтримки", — йдеться у повідомленні. 

Також Шмигаль нагадав, що Канада оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". 

"Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України. Проти 120 юридичних і фізичних осіб, включно з представниками "Росатома", ввели також санкції США", — написав глава українського уряду. 

Візит до Вашингтона

У Вашингтоні, як розповів український прем'єр, відбулися "предметні зустрічі" з міністрами оборони, фінансів торгівлі, транспорту США. 

"Посилюємо координацію з усіх нагальних питань. Готуємося до контрнаступу, звільнення територій та їх подальшого відновлення. Маємо абсолютну підтримку від американських партнерів", — написав він. 

Шмигаль також зазначив, що було підписано угоди зі Світовим банком, USAID та DFC. СБ виділяє 200 млн доларів на відновлення енергетики, а DFC допоможе в залученні приватних інвестицій для відновлення економіки. Крім того, компанія Boeing звільняє українські компанії від зобов’язання на 200 млн доларів.

Також відбувся круглий стіл міністерського рівня на Spring Meetings за онлайн-участі Президента України. 

"Отримали запевнення країн G7 у додатковій підтримці на суму понад 5 млрд доларів. Також Швейцарія надасть 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спецфонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди", — зазначив голова уряду. 

Відбулися також зустрічі з прем'єром Польщі, міністрами фінансів Великої Британії, Німеччини, Франції, головами МВФ, Світового банку, ЄІБ та іншими високопосадовцями. Ключові теми: відновлення, санкції, фінансова підтримка.

"Під час цього візиту ще раз переконалися, що в України є надійні друзі та партнери, на яких можемо розраховувати. Продовжуємо зміцнювати проукраїнську коаліцію у світі та залучати ще більше учасників до відновлення України", — наголосив Шмигаль. 

Нагадаємо, 14 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України розпочнеться вже цього року. США активно допомагатимуть Україні на цьому шляху.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Глава українського уряду подякував за готовність надати партію літаків МіГ-29.

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