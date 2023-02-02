У Києві стартували спільні консультації українського уряду та Єврокомісії: фото

До України прибула делегація представників Єврокомісії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з Президентом України Володимиром Зеленським та Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відкрили спільні консультації уряду України та Європейської комісії.

Про це повідом глава українського уряду Денис Шмигаль.

Очікування від консультацій

Прем'єр зазначив, що за останній рік Україна досягла "надзвичайного прогресу" в європейській інтеграції.

"Зараз завершуємо виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Результати презентуємо на завтрашньому саміті", — написав він.

Шмигаль також подякував за представлення сьогодні оцінки рівня наближення українського законодавства до acquis ЄС.

"Зі свого боку плануємо розпочати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм в українське законодавство", — додав він.

Український прем'єр також висловив сподівання на активізацію співпраці щодо відновлення та трансформації енергетичного сектору України: як у питанні розширення можливостей імпорту електроенергії до 2 ГВт в Україну, так і підтримку проєктів децентралізації нашої енергосистеми. Наприклад, започаткування масштабної програми виробництва сонячної енергії українськими домогосподарствами та громадами.

Візит представників Єврокомісії до України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із членами Колегії Єврокомісії у четвер вранці прибула до Києва для проведення переговорів з урядом України. У складі делегації загалом присутні 15 єврокомісарів.

Раніше була анонсована зустріч членів Колегії Європейської Комісії на чолі з президентом цієї Євроінституції Урсулою фон дер Ляєн з урядом України. Темами для обговорення будуть підтримка України у боротьбі проти російської агресії, координація зусиль з відновлення України, продовження ключових реформ та наближення України до членства в Європейському Союзі.

Також відомо, що Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони повели у Києві спільний брифінг.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили питання санкцій проти росії. Своєю чергою, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз завершить роботу над десятим пакетом санкцій до річниці початку повномасштабної агресії росії проти України 24 лютого.

Як відомо, 3 лютого в Україні відбудеться саміт ЄС — Україна.