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В Киеве стартовали совместные консультации украинского правительства и Еврокомиссии

2 февраля 2023 15:50
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве стартовали совместные консультации украинского правительства и Еврокомиссии: фото
В Украину прибыла делегация представителей Еврокомиссии
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен открыли совместные консультации правительства Украины и Европейской комиссии.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

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Премьер отметил, что за последний год Украина достигла "чрезвычайного прогресса" в европейской интеграции.

"Сейчас завершаем выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии. Результаты представим на завтрашнем саммите", — написал он.

Визит Еврокомиссии в Украину

Визит Еврокомиссии в Украину

Шмыгаль также поблагодарил за представление сегодня оценки уровня приближения украинского законодательства к acquis ЕС.

"Со своей стороны планируем начать оценку имплементации европейских правил, директив и норм в украинское законодательство", — добавил он.

Визит Еврокомиссии в Украину

Визит Еврокомиссии в Украину

Украинский премьер также выразил надежду на активизацию сотрудничества по восстановлению и трансформации энергетического сектора Украины: как в вопросе расширения возможностей импорта электроэнергии до 2 ГВт в Украину, так и поддержки проектов децентрализации нашей энергосистемы. Например, создание масштабной программы производства солнечной энергии украинскими домохозяйствами и общинами.

Визит Еврокомиссии в Украину

Визит Еврокомиссии в Украину

Визит представителей Еврокомиссии в Украину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с членами Коллегии Еврокомиссии в четверг утром прибыла в Киев для переговоров с правительством Украины. В составе делегации всего присутствует 15 еврокомиссаров.

Ранее была анонсирована встреча членов Коллегии Европейской комиссии во главе с президентом Евроинституции Урсулой фон дер Ляен с правительством Украины. Темами для обсуждения будут поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, координация усилий по восстановлению Украины, продолжение ключевых реформ и приближение Украины к членству в Европейском Союзе.

Также известно, что Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 февраля, встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Они повели в Киеве общий брифинг.

Президент Владимир Зеленский на брифинге отметил, что во время встречи стороны обсудили вопросы санкций против россии. В свою очередь Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз завершит работу над десятым пакетом санкций к годовщине начала полномасштабной агрессии россии против Украины 24 февраля.

Как известно, 3 февраля в Украине состоится саммит ЕС - Украина.

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