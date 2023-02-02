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До Києва приїхала делегація, у складі якої 15 єврокомісарів

2 лютого 2023 13:21
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Візит представників Єврокомісії в Україну: хто увійшов до складу делегації
У складі делегації до України прибула очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

До складу делегації на чолі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула у четвер до Києва, увійшли 15 єврокомісарів. Сьогодні вони проведуть зустріч з урядом України.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Хто входить до складу делегації

Серед тих, хто прибув 2 лютого до української столиці — виконавчий віцепрезидент з питань Європи, придатної для цифрової епохи, Маргрете Вестагер, виконавчий віцепрезидент з економіки Валдіс Домбровскіс, глава дипломатії Жозеп Боррель, віцепрезидент з міжвідомчих відносин та прогнозування Марош Шефчович, віцепрезидент з питань цінностей та прозорості Вєра Юрова, віцепрезидент з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас, комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт, комісар з економіки Паоло Джентілоні, комісар з сільського господарства Януш Войцеховський, комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, комісар з кризового управління Янез Ленарчич, комісар у справах добросусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї, комісар з питань довкілля Віргініюс Сінкевічюс, комісар з фінансових послуг Мейрід МакГіннес.

Яка мета візиту

У повідомленні наголошується, що візит представників Єврокомісії є додатковою можливістю поглибити співпрацю з Україною. 

"Візит колегії є яскравим символом підтримки Єврокомісією України перед обличчям неспровокованої та невиправданої агресії росії. Засідання Комісії та уряду України надасть можливість обмінятися думками щодо багатьох напрямів співпраці між ЄС та Україною та обговорити майбутню реконструкцію, а також європейський шлях країни. Це також можливість поглибити співпрацю з Україною", — йдеться у заяві Єврокомісії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із членами Колегії Єврокомісії у четвер  вранці прибула до Києва для проведення переговорів з урядом України.

Сьогодні в Києві відбудеться зустріч членів Колегії Європейської Комісії на чолі з президентом цієї Євроінституції Урсулою фон дер Ляєн з урядом України. Темами для обговорення будуть підтримка України у боротьбі проти російської агресії, координація зусиль з відновлення України, продовження ключових реформ та наближення України до членства в Європейському Союзі.

У п'ятницю голова Комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель зустрінуться з Президентом Володимиром Зеленським.

Завтра, 3 лютого, в Україні відбудеться саміт ЄС-Україна.
 

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