У Києві підписали меморандум про партнерство з Австрією в галузі енергетики

Президент Австрії Олександр Ван дер Беллена в Києві

У середу, 1 лютого, до Києва прибув президент Австрії Олександр Ван дер Беллена. В рамках зустрічі підписано низку документів про взаєморозуміння у сферах енергетики та захисту довкілля.

Про це повідомили на сайті Президента України.

Які документи підписали

Зокрема, міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування партнерства в галузі енергетичного переходу та відновлюваних джерел енергії.

Документ розроблено для врегулювання питань у сфері імплементації енергетичного переходу та розгортання відновлюваних джерел енергії.

Укладення Меморандуму створить основу для поглибленої співпраці між країнами у форматі енергетичного партнерства.

Документ передбачає обмін передовим досвідом енергетичного переходу (планування енергетичної системи, схеми державної підтримки тощо); запровадження інноваційних технологій у сфері відновлюваних джерел енергії; управління попитом та розвиток розподіленої генерації; прискорення розгортання та використання відновлюваного водню тощо.

Меморандумом також передбачена можливість створення спільної робочої групи, зокрема для розв’язання організаційних питань та планування подальшої співпраці.

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Також повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці.