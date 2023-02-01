Зеленський провів переговори з президентом Австрії – про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та президент Австрії Олександр Ван дер Беллен

У середу, 1 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом. Сторони обговорили питання енергетики та економіки.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Що обговорювали лідери

За словами Зеленського, він привітав президента Австрії Олександра Ван дер Беллена у Києві. Сторони обговорили питання енергетики та економіки. Також було порушено питання гуманітарної співпраці, розвитку українських громад, а також всього того, що допомагає зберігати та відновлювати нормальне життя під час війни.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, що Україна очікує на новини. За словами українського лідера, очікуються рішення партнерів у Євросоюзі, які відповідатимуть досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС та українським прогресом.

Також повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці.