Зеленский переговорил с премьером Бельгии - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Слова Зеленского

Президент Украины Зеленский поблагодарил Александра де Кроо за мощный предыдущий пакет военной помощи и обсудил с ним продолжение оборонного сотрудничества. ТАкже стороны обсудили поддержку украинских инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Европейского Союза.

"Рассчитываем на принципиальность Бельгии по недопуска российских атлетов на Олимпиаду 2024 года", — написал Зеленский.

Напомним, что Бельгия передаст Украине рекордный пакет военной помощи на 92 млн долларов. Туда войдет армейская техника, винтовки, зенитные установки и патроны и таким образом Украина сможет защитить себя.

По мнению Александра де Кроо, Украина победит в этой войне. При этом он уточнил, что безопасность и ценности Бельгии также находятся под угрозой.

Ранее чиновник сообщал, что всего Бельгия уже предоставила Украине 146 миллионов евро военной помощи. Сейчас страна отправит ракеты AMRAAM, противотанковое оружие LAW. Также Минобороны отправит топливо, и обеспечит обучение военнослужащих ВСУ.