Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У ISW пояснили, чому Росія стримано відреагувала на саміт НАТО у Вільнюсі arrow

У ISW пояснили, чому Росія стримано відреагувала на саміт НАТО у Вільнюсі

13 липня 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ISW пояснили, чому Росія стримано відреагувала на саміт НАТО у Вільнюсі
Володимир Зеленський зі світовими лідерами на саміті НАТО. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські політичні еліти вважають саміт НАТО у Вільнюсі ледь не провальним для України. Така позиція продиктована небажанням визнавати власні невдачі, пов’язані із рішеннями на цьому саміті.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Реакція Росії на саміт НАТО

Російські політичні еліти досить стримано прокоментували події саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

Частина коментаторів заявила, що давно має доступ до документів, які були заплановані до розгляду і ухвалення на саміті у Литві.

Дехто із російських воєнних блогерів прогнозовано назвали саміт “провальним” для України.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що надання Україні гарантій безпеки є потенційно дуже небезпечним, бо посягає на безпекові інтереси Росії.

Чому росіяни так спокійно відреагували

Аналітики ISW підкреслили, що причиною такої стриманої реакції Росії на саміт НАТО є небажання визнавати свої невдачі на війні.

Однією із вимог Росії перед початком війни було нерозширення Альянсу і взагалі віддалення НАТО від російських кордонів.

Тож саме через те, що НАТО продовжує свій шлях на Схід (приєднанням Швеції і обіцянками приєднання України), змушує Росію робити вигляд, нібито це не є поразкою для Росії.

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянули заявку України на членство.

Додамо, що під час саміту НАТО Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз