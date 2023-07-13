У ISW пояснили, чому Росія стримано відреагувала на саміт НАТО у Вільнюсі
Російські політичні еліти вважають саміт НАТО у Вільнюсі ледь не провальним для України. Така позиція продиктована небажанням визнавати власні невдачі, пов’язані із рішеннями на цьому саміті.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Реакція Росії на саміт НАТО
Російські політичні еліти досить стримано прокоментували події саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.
Частина коментаторів заявила, що давно має доступ до документів, які були заплановані до розгляду і ухвалення на саміті у Литві.
Дехто із російських воєнних блогерів прогнозовано назвали саміт “провальним” для України.
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що надання Україні гарантій безпеки є потенційно дуже небезпечним, бо посягає на безпекові інтереси Росії.
Чому росіяни так спокійно відреагували
Аналітики ISW підкреслили, що причиною такої стриманої реакції Росії на саміт НАТО є небажання визнавати свої невдачі на війні.
Однією із вимог Росії перед початком війни було нерозширення Альянсу і взагалі віддалення НАТО від російських кордонів.
Тож саме через те, що НАТО продовжує свій шлях на Схід (приєднанням Швеції і обіцянками приєднання України), змушує Росію робити вигляд, нібито це не є поразкою для Росії.
Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянули заявку України на членство.
Додамо, що під час саміту НАТО Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом.
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли.