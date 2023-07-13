У ISW пояснили, чому Росія стримано відреагувала на саміт НАТО у Вільнюсі

Володимир Зеленський зі світовими лідерами на саміті НАТО. Фото: Reuters/Yves Herman

Російські політичні еліти вважають саміт НАТО у Вільнюсі ледь не провальним для України. Така позиція продиктована небажанням визнавати власні невдачі, пов’язані із рішеннями на цьому саміті.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Реакція Росії на саміт НАТО

Російські політичні еліти досить стримано прокоментували події саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

Частина коментаторів заявила, що давно має доступ до документів, які були заплановані до розгляду і ухвалення на саміті у Литві.

Дехто із російських воєнних блогерів прогнозовано назвали саміт “провальним” для України.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що надання Україні гарантій безпеки є потенційно дуже небезпечним, бо посягає на безпекові інтереси Росії.

Чому росіяни так спокійно відреагували

Аналітики ISW підкреслили, що причиною такої стриманої реакції Росії на саміт НАТО є небажання визнавати свої невдачі на війні.

Однією із вимог Росії перед початком війни було нерозширення Альянсу і взагалі віддалення НАТО від російських кордонів.

Тож саме через те, що НАТО продовжує свій шлях на Схід (приєднанням Швеції і обіцянками приєднання України), змушує Росію робити вигляд, нібито це не є поразкою для Росії.

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. Лідери НАТО офіційно розглянули заявку України на членство.

Додамо, що під час саміту НАТО Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли.