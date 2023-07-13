Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В ISW объяснили, почему Россия сдержанно отреагировала на саммит НАТО в Вильнюсе arrow

В ISW объяснили, почему Россия сдержанно отреагировала на саммит НАТО в Вильнюсе

13 июля 2023 07:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ISW объяснили, почему Россия сдержанно отреагировала на саммит НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский с мировыми лидерами на саммите НАТО. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские политические элиты считают саммит НАТО в Вильнюсе чуть ли не провальным для Украины. Такая позиция продиктована нежеланием признавать свои неудачи, связанные с решениями на этом саммите.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Реакция России на саммит НАТО

Российские политические элиты довольно сдержанно прокомментировали события саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Часть комментаторов заявила, что давно имеет доступ к документам, запланированным к рассмотрению и принятию на саммите в Литве.

Некоторые из российских военных блоггеров прогнозированно назвали саммит "провальным" для Украины.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что предоставление Украине гарантий безопасности потенциально очень опасно, так как посягает на интересы безопасности России.

Почему россияне так спокойно отреагировали

Аналитики ISW подчеркнули, что причиной столь сдержанной реакции России на саммит НАТО является нежелание признавать свои неудачи на войне.

Одним из требований России перед началом войны было нерасширение Альянса и вообще удаление НАТО от российских границ.

Поэтому именно потому, что НАТО продолжает свой путь на Восток (присоединением Швеции и обещаниями присоединения Украины), заставляет Россию делать вид, что это не является поражением для России.

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрели заявку Украины на членство.

Добавим, что в ходе саммита НАТО Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз