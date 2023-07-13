В ISW объяснили, почему Россия сдержанно отреагировала на саммит НАТО в Вильнюсе

Владимир Зеленский с мировыми лидерами на саммите НАТО. Фото: Reuters/Yves Herman

Российские политические элиты считают саммит НАТО в Вильнюсе чуть ли не провальным для Украины. Такая позиция продиктована нежеланием признавать свои неудачи, связанные с решениями на этом саммите.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские политические элиты довольно сдержанно прокомментировали события саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Часть комментаторов заявила, что давно имеет доступ к документам, запланированным к рассмотрению и принятию на саммите в Литве.

Некоторые из российских военных блоггеров прогнозированно назвали саммит "провальным" для Украины.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что предоставление Украине гарантий безопасности потенциально очень опасно, так как посягает на интересы безопасности России.

Почему россияне так спокойно отреагировали

Аналитики ISW подчеркнули, что причиной столь сдержанной реакции России на саммит НАТО является нежелание признавать свои неудачи на войне.

Одним из требований России перед началом войны было нерасширение Альянса и вообще удаление НАТО от российских границ.

Поэтому именно потому, что НАТО продолжает свой путь на Восток (присоединением Швеции и обещаниями присоединения Украины), заставляет Россию делать вид, что это не является поражением для России.

Напомним, 11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. Лидеры НАТО официально рассмотрели заявку Украины на членство.

Добавим, что в ходе саммита НАТО Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо.