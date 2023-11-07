У Єврокомісії оцінили, скільки критеріїв кандидата у ЄС виконала Україна, — ЗМІ

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Україні. Фото: Reuters

У Єврокомісії вважають, що Україна повністю виконала чотири із семи критеріїв, що дозволяють набути статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це стало відомо зі звіту Єврокомісії щодо України.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на цей документ.

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Єврокомісія вважає виконаними такі критерії:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Також інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Зокрема, незавершеним вважається подальше посилення боротьби з корупцією. В рамках цього Єврокомісія очікувала призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

У документі Єврокомісії йдеться, що "Україна все ж повинна ухвалити закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу".

Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, якого також очікували від України, сказано, що "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів".

У частині реформи законодавства щодо нацменшин, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, нагадується, що виконані не всі з них.

Єврокомісія зауважує на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Раніше ми писали, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі опублікує 8 листопада звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС. Там будуть позитивні рекомендації від голови Єврокомісії. Україна може розпочати переговори щодо вступу в ЄС вже цього тижня, проте за виконанням деяких вимог.