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Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу, — Стефанішина

6 листопада 2023 23:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу, — Стефанішина
Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу в доповіді, яку оприлюднять у середу, 8 листопада. Наша країна виконала все, що було погоджено.

Про це в інтерв'ю Reuters заявила Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Оцінка руху України в ЄС буде "позитивною"

Ольга Стефанішина зазначила, що в межах семи рекомендацій Єврокомісії, які були опубліковані торік як умову подальшого прогресу євроінтеграції Києва, "все, що було погоджено, було виконано й зроблено".

"Я б сказала, що оцінка буде однозначно позитивною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті з Єврокомісією, обговорюємо кроки та домовляємося про ті кроки, які нам вдалося реалізувати", — заявила міністерка.

Нагадаємо, Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі опублікує 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС. Там будуть позитивні рекомендації від голови Єврокомісії. Україна може розпочати переговори щодо вступу в ЄС вже цього тижня, проте за виконанням деяких вимог.

Також заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що Україна дуже швидко просувається до свого членства в ЄС. При всьому цьому, така думка в самих європейців. 

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