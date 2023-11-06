Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу, — Стефанішина

Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна

Єврокомісія позитивно оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу в доповіді, яку оприлюднять у середу, 8 листопада. Наша країна виконала все, що було погоджено.

Про це в інтерв'ю Reuters заявила Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Оцінка руху України в ЄС буде "позитивною"

Ольга Стефанішина зазначила, що в межах семи рекомендацій Єврокомісії, які були опубліковані торік як умову подальшого прогресу євроінтеграції Києва, "все, що було погоджено, було виконано й зроблено".

"Я б сказала, що оцінка буде однозначно позитивною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті з Єврокомісією, обговорюємо кроки та домовляємося про ті кроки, які нам вдалося реалізувати", — заявила міністерка.

Нагадаємо, Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі опублікує 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС. Там будуть позитивні рекомендації від голови Єврокомісії. Україна може розпочати переговори щодо вступу в ЄС вже цього тижня, проте за виконанням деяких вимог.

Також заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що Україна дуже швидко просувається до свого членства в ЄС. При всьому цьому, така думка в самих європейців.