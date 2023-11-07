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В Еврокомиссии оценили, сколько критериев кандидата в ЕС выполнила Украина, — СМИ

7 ноября 2023 12:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Еврокомиссии оценили, сколько критериев кандидата в ЕС выполнила Украина, — СМИ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Украине. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Еврокомиссии считают, что Украина полностью выполнила четыре из семи критериев, позволяющих приобрести статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это стало известно из отчета Еврокомиссии по Украине.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на этот документ.

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Еврокомиссия считает выполненными следующие критерии:

  • внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;
  • реформа медиаотрасли — приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Также другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

В частности, не завершенным считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией . В рамках этого Еврокомиссия ожидала назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.

В документе Еврокомиссии говорится, что "Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами для поступления на государственную службу".

Об ограничении чрезмерного влияния олигархов , которого также ожидали от Украины, сказано, что "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами".

В части реформы законодательства о нацменьшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, напоминается, что выполнены не все из них.

Еврокомиссия отмечает необходимость внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и его дальнейшему выводу от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Ранее мы писали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе опубликует 8 ноября отчет с оценкой прогресса Украины на пути к членству в ЕС. Там будут положительные рекомендации от главы Еврокомиссии. Украина может начать переговоры по вступлению в ЕС уже на этой неделе, однако при выполнении некоторых требований.

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