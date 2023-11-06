Україна може почати переговори про членство в ЄС цього тижня — за яких умов

Президент України Володимир Зеленський та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Офіс Президента

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі опублікує 8 листопада, звіт з оцінкою прогресу України на шляху до членства в ЄС. Там будуть позитивні рекомендації від голови Єврокомісії. Україна може розпочати переговори щодо вступу в ЄС вже цього тижня, проте за виконанням деяких вимог.

Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, Україні має потрібно посилити боротьбу з хабарництвом та схвалити реформу щодо захисту прав меншин.

Звіт та позитивні рекомендації Урсули фон дер Ляєн стануть ключовим критерієм для ухвалення у грудні на саміті національних лідерів Європейського союзу рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в блоці.

Глибоке реформування в умовах війни

Під час свого візиту до Києва 4 листопада Фон дер Ляєн похвалила Україну за прогрес, і додала на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, що країна веде екзистенційну війну і водночас проводить глибоке реформування. Голова Єврокомісії відзначила саме реформи української судової системи, протидію олігархам та боротьбі з відмиванням грошей.

Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна незабаром завершить етапи, що залишилися. Йдеться про проблеми пов'язані з боротьбою з корупцією і захистом прав меншин.

Глава держави своєю чергою заявив, що Україна виконає умови, а позитивне рішення ЄС надасть країні нову мотивацію. На думку Зеленського, вступ України до ЄС посилить обидві сторони.

Нагадаємо, нещодавно Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Верховній Раді України. Вона анонсувала новий пакет санкцій проти Росії.