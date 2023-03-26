В ЕС отреагировали на планы россии разместить ядерное оружие в Беларуси

Жозеп Боррель

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности. В то же время, Европейский Союз готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Заявление главы европейской дипломатии

Боррель подчеркнул, что Беларусь может и должна остановить это. По его словам, ЕС в любом случае готов ответить на эскалацию последующими санкциями.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", — написал глава внешнеполитического ведомства ЕС.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean irresponsible escalation & threat to European security. Belarus может оставаться в нем, это его честь.



В EU stands ready to respond with further sanctions. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.

МИД Украины требует созвать внеочередное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций в связи с намерением россии разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Фото: JOHANNA GERON/REUTERS