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В ЕС отреагировали на планы россии разместить ядерное оружие в Беларуси

26 марта 2023 20:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Жозеп Боррель
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности. В то же время, Европейский Союз готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель подчеркнул, что Беларусь может и должна остановить это. По его словам, ЕС в любом случае готов ответить на эскалацию последующими санкциями.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", — написал глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.

МИД Украины требует созвать внеочередное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций в связи с намерением россии разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Фото: JOHANNA GERON/REUTERS

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