Психолог розповів про типи двійників Путіна, які часто з'являються на публіці

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Artem Geodakyan/Pool via REUTERS

Психолог Дмитро Попов розповів про три типи особистості двійників Путіна. Російський диктатор часто змінює їх для відвідування публічних заходів.

Про це Попов розповів в ефірі телемарафону.

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Типи особистості двійників Путіна

За словами психолога, кожен із цих типів відповідає особистісним характеристикам. Серед публічних двійників є "Говорун", "Стадіонний" та "Мандрівник". До того ж у лідера РФ є "Бункерний" тип. Попов зазначив, що це головний двійник Путіна.

Психолог каже, що особисто з Путіним, звичайно ж, не зустрічався. За його словами, ідентифікувати "автентичність" президента РФ по відео та фото складно. Однак можна оцінити його поведінкові характеристики.

"Бункерний" вважається основним, автентичним для Росії. Він востаннє з'являвся перед камерами разом з Сі Цзіньпінем. Ось всі ті три дні, які Сі провів у Москві, з ним сновигав саме "справжній" Путін. Тобто "Бункерний". Хоча, знову, я дуже сумніваюся, що це той самий Путін, який перейняв владу у Бориса Єльцина, оскільки вони дуже й дуже різні", — сказав Попов.

Психолог розповів, що двійник "Говорун" спеціалізується на розмовах та виступає замість Путіна на різних зборах. Клон Стадіонний" також з'являється на публіці, однак "бере" енергійністю. Він постійно проявляє певну активність. Попов розповів, що двійник "Мандрівник" у Путіна з'явився нещодавно. Саме він нібито був замість президента РФ у тимчасово окупованих Маріуполі, Генічеську та в Луганській області, каже психолог.

Нагадаємо, останнім часом поширилися чутки про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ослаблений одразу кількома хворобами, та попри це він продовжує вести жорстоку війну проти України, а також їздити на окуповані території. У мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента. Новини.LIVЕ зібрало декілька знімків, на яких можна помітити відмінності у зовнішності кровожерливого диктатора.

Також ми писали, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не президент РФ Володимир Путін, а один з його двійників.