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В ГУР рассказали, сколько сейчас у Путина двойников

12 сентября 2023 18:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали, сколько сейчас у Путина двойников
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Ilya Pitalev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, сколько сейчас двойников у российского диктатора Владимира Путина. По его словам, насчитывается более трех "клонов".

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона.

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Юсов сообщил, что по данным украинской разведки у российского президента Путина есть более трех двойников.

Ведущий телемарафон отметил, что они размножаются.

Напомним, в последнее время распространились слухи о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин ослаблен сразу несколькими болезнями, но, несмотря на это, он продолжает вести жестокую войну против Украины, а также ездить на оккупированные территории. В сети уже не первый год ходят слухи о существовании двойников российского президента.

Также мы писали, что психолог Дмитрий Попов рассказал о трех типах личности двойников Путина. Российский диктатор часто меняет их для посещения публичных мер.

Добавим, в 2021 году в РФ умер двойник российского президента Владимира Путина — Аклаев Максим Борисович. Его тело кремировали.

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