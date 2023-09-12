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"Ми не колонізатори": Путін прокоментував введення військ СРСР в Чехословаччину та оконфузився

12 вересня 2023 18:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Ми не колонізатори": Путін прокоментував введення військ СРСР в Чехословаччину та оконфузився
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Росії Володимир Путін заявив, що СРСР зробив помилку, коли ввів війська в Будапешт у 1956 році та до Праги у 1968 році. При цьому він уточнив, що в Росію давно дійшли висновку, що такий курс у політиці Радянського Союзу спричиняв загострення взаємин.

Про це Путін повідомив на економічному форумі у Владивостоці .

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"Це була помилка. Неправильно робити у зовнішній політиці щось, що шкодить інтересам інших народів", — сказав диктатор.

Після питання про сприйняття СРСР як колоніальної держави у Східній Європі Путін заявив, що росіяни ніколи не виступали в ролі колонізаторів.

"Всі наші відносини ґрунтувалися на принципі рівності та прагненні надати допомогу та підтримку", додав він.

Нагадаємо, що під час виступу у Владивостоці на економічному форумі російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що Британія нібито надіслала "українських диверсантів" для пошкодження російської АЕС.

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