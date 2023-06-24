У ГУР пояснили, що спричинило бунт Пригожина

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Причиною бунту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є війна в Україні. А наслідком буде крах путінського режиму в Російській Федерації.

Про це заявив у коментарі виданню "РБК-Україна" представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов.

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Причина бунту

За словами Юсова, причиною бунту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є війна в Україні.

"Йдеться про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України", — наголосив представник ГУР.

Які будуть наслідки

Андрій Юсов зазначив, що такі події свідчать про глибоку кризу в Росії.

Бунт Пригожина, підкреслив представник української розвідки, є ознакою справжнього краху путінського режиму, який править в Росії.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.