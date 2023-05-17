У Конгресі підтримали резолюцію про трибунал для путінського режиму

Один із авторів резолюції конгресмен Білл Кітінг. Фото: Facebook-сторінка Біла Кітінга

У Палаті представників Конгресу США комітет із закордонних справ підтримав резолюцію про створення спецтрибуналу для російських агресорів. Конгресмени закликають Джо Байдена підтримати цю ідею.

Про це повідомляє видання "Голос Америки".

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Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США на засіданні ухвалив рішення про підтримку резолюції про створення спеціального трибуналу для покарання російських агресорів.

В резолюції конгресмени закликають президента Джо Байдена підтримати ідею створення такого трибуналу.

Тепер резолюція відправлена на розгляд усіх членів Палати представників.

Коментар конгресменів

Конгресмен Білл Кітінг (Демократична партія), який і подав резолюцію до Палати представників, відзначив важливість рішення Організації Об’єднаних Націй з цього питання.

"Я особисто вважаю, що міжнародний спеціальний трибунал, створений більшістю голосів Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, надає легітимності та авторитету трибуналу щодо цього", — наголосив Кітінг.

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол (Республіканська партія) заявив, що підтримує цю резолюцію — і пояснив, чому.

"Я мав нагоду побувати у Бучі, побачити місця масових поховань, дітей, розстріляних у потилицю, п'ятирічних, зґвалтованих до смерті групою Вагнера, окупацію територій, вивезення дітей із домівок, розбомблені пологові будинки, розбомблені цивільні, порушення всіх Женевських конвенцій. Тож я вважаю спеціальний трибунал доречним", — запевнив Маккол.

Нагадаємо, що Європарламент підтримав ідею створення спецтрибуналу для засудження росіян ще у січні.