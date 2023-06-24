В ГУР объяснили, что спровоцировало бунт Пригожина

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Причиной бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является война в Украине. А следствием будет крушение путинского режима в Российской Федерации.

Об этом заявил в комментарии изданию "РБК-Украина" представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов.

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Причина бунта

По словам Юсова, причиной бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является война в Украине.

"Речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины", -— подчеркнул представитель ГУР.

Какие будут последствия

Андрей Юсов отметил, что подобные события свидетельствуют о глубоком кризисе в России.

Бунт Пригожина, подчеркнул представитель украинской разведки, является признаком подлинного краха путинского режима, правящего в России.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.