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"Має "гучні" питання": Зеленський розповів про 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ

5 жовтня 2023 20:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Має "гучні" питання": Зеленський розповів про 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. За його словами, він містить "гучні" питання.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

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"12-й пакет санкцій рухається повільніше, на жаль. Кожен крок вимагає зусиль. Ми над цим працюємо, намагаємося об'єднувати зусилля. 12-й пакет складний, має "гучні" питання щодо санкцій, керівництва "Газпрому", ядерної галузі РФ", — розповів Зеленський.

За його словами, наразі у питанні нового пакету санкцій проти РФ багато викликів. Глава держави наголосив, що щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат.

Нагадаємо, Росія і надалі намагається обійти санкції, накладені на неї через війну проти України. Для цього вона намагається використати своїх союзників з Співдружності незалежних держав.

Також ми писали, що у Великій Британії запровадили нові санкції проти Росії. Уряд країни вирішив заморозити активи окупаційних адміністрацій РФ, які керують на тимчасово окупованих територіях України. 

Додамо, у Казахстані будуть підтримувати всі західні санкції проти РФ. Також країна виступає за негайне припинення воєнних дій між Росією та Україною.

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