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В Гранаде состоялась аудиенция Зеленского у короля Испании

5 октября 2023 22:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Гранаде состоялась аудиенция Зеленского у короля Испании
Король Испании Филипп VI и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 5 октября, в Гранаде прошла аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского у короля Испании Филиппа VI. Он поблагодарил за постоянную поддержку страны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Аудиенция Зеленского у короля Филиппа VI

"Спасибо Королю Филиппу, королевской семье Испании и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины", — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Украина ценит помощь со стороны Испании, оказываемую с первых дней полномасштабного вторжения России, в борьбе страны за общие европейские ценности.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны, чтобы не допустить возможных впечатлений объектов критической инфраструктуры в зимнее время года. Также на фронте будет увеличено количество дальнобойной артиллерии.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом пакете санкций Европейского союза против России. По его словам, он содержит "громкие" вопросы.

Добавим, сегодня, 5 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны обсудили оборонное сотрудничество.

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