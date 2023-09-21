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У Чехії не бачать "розколу" у відносинах України та Польщі

21 вересня 2023 16:49
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Козюк Тетяна
редактор
У Чехії не бачать "розколу" у відносинах України та Польщі
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Чехії Петр Павел вважає, що погіршення відносив між Україною та Польщею не слід розцінювати, як "серйозний розкол". Це не обов'язково призведе до того, що Варшава зовсім перестане підтримувати Київ. 

Таку думку виловив Петр Павел журналістам на спільному брифінгу з президенткою Словаччини у Нью-Йорку, передає видання Європейська правда.

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"Навіть провідні політики є лише людьми і піддаються тиску, президент Зеленський перебуває під постійним тиском, і якби ми були на його місці, ми могли б втрачати голову частіше, ніж він. Ось чому будь-яку сильну заяву не слід сприймати буквально", — прокоментував президент Чехії заяву Зеленського. 

На думку Павела, підтримка Польщі не припиниться. 

"Я не виявив нічого, що можна було б назвати серйозним розколом, і те, що було сказано, зовсім не обов'язково означає, що співпраця Польщі та підтримка України, можливо, припиняться", — зазначив Павел. 

Нагадаємо, глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив готовність посилити обмеження на імпорт українських товарів, якщо напруга зростатиме. 

Додамо, Міністерство закордонних справ України закликало Польщу провести "конструктивний" діалог та вирішити питання з експортом українського зерна. Це сталося після того, як МЗС Польщі викликало посла України. 

 

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