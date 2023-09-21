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В Чехии не видят "раскола" в отношениях Украины и Польши

21 сентября 2023 16:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Чехии не видят "раскола" в отношениях Украины и Польши
Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Чехии Петр Павел считает, что ухудшение отношений между Украиной и Польшей не следует расценивать как "серьезный раскол". Это не обязательно приведет к тому, что Варшава совсем перестанет поддерживать Киев.

Такое мнение выловил Петр Павел на совместном брифинге с президентом Словакии в Нью-Йорке, передает издание Европейская правда.

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"Даже ведущие политики являются лишь людьми и подвергаются давлению, президент Зеленский находится под постоянным давлением, и будь мы на его месте, мы могли бы терять голову чаще, чем он. Вот почему любое сильное заявление не следует воспринимать буквально", — прокомментировал президент Чехии заявление Зеленского.

По мнению Павела, поддержка Польши не прекратится.

"Я не обнаружил ничего, что можно было бы назвать серьезным расколом, и то, что было сказано, вовсе не обязательно означает, что сотрудничество Польши и поддержка Украины, возможно, прекратятся", — отметил Павел.

Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил готовность усилить ограничения на импорт украинских товаров, если напряжение будет расти.

Добавим, министерство иностранных дел Украины призвало Польшу провести "конструктивный" диалог и решить вопрос с экспортом украинского зерна. Это произошло после того, как МИД Польши вызвал посла Украины.

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