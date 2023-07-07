У Білому домі розповіли про позицію Байдена щодо вступу України в НАТО

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна повинна провести низку реформ, щоб вступити до НАТО. Він також розповів про політику "відкритих дверей".

Про це Джейк Салліван сказав на брифінгу.

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Салліван наголосив, що президент США Джо Байден неодноразово заявляв про політику "відкритих дверей". За його словами, є шлях України до НАТО, однак варто провести додаткові реформи.

"Це була його позиція з самого початку, яка залишається вірною і сьогодні, і ми залишаємося вірними їй у Білому домі. Президент також чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і надамо їй і виняткову кількість озброєнь і можливостей як від нас, так і від наших партнерів", — наголосив Салліван.

Він зазначив, що Сполучені Штати Америки не хочуть розв'язати третю світову війну. Салліван додав, що США змогли дати енергійну динамічну відповідь на агресію РФ, підтримавши людей, які постраждали.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки.

Також ми писали, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час саміту НАТО країни-союзники ухвалять важливе рішення про багаторічну програму підтримки для України. Зокрема, це буде один із трьох важливих елементів, які увійдуть до пакета.

Додамо, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що президент України Володимир Зеленський приєднається до зустрічі.