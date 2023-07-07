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В Белом доме рассказали о позиции Байдена относительно вступления Украины в НАТО

7 июля 2023 22:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белом доме рассказали о позиции Байдена относительно вступления Украины в НАТО
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна провести ряд реформ, чтобы вступить в НАТО. Он также рассказал о политике "открытой двери".

Об этом Джейк Салливан сказал на брифинге.

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Салливан подчеркнул, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял о политике "открытой двери". По его словам, есть путь Украины в НАТО, однако следует провести дополнительные реформы.

"Это была его позиция с самого начала, которая остается верной и сегодня, и мы остаемся верными ей в Белом доме. Президент также четко дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и предоставим ей и исключительное количество вооружений и возможностей как от нас, так и от наших партнеров", — подчеркнул Салливан.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки не хотят развязать третью мировую войну. Салливан добавил, что США смогли дать энергичный динамичный ответ на агрессию РФ, поддержав людей, которые пострадали.

Напомним, Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время саммита НАТО страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины. В частности, это будет один из трех важных элементов, входящих в пакет.

Добавим, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к встрече.

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