"Це добре для нашої безпеки": президент Чехії підтримав вступ України в НАТО

Володимир Зеленський та Петр Павел. Фото: Офіс Президента

Президент Чехії Петр Павел заявив, що в інтересах його країни, аби Україна після закінчення війни розпочала перемовини щодо вступу в НАТО. За його словами, будуть йти переговори й про вступ нашої держави до ЄС.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Вступ України в НАТО

"В інтересах Чехії, щоб Україна, як тільки закінчиться війна, почала переговори про вступ до НАТО. Це добре для нашої безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання. Ми також будемо прагнути розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця цього року", — наголосив він.

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Гарантії безпеки для України

Раніше премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Варшави заявила, що Вільнюський саміт має запропонувати "реальні гарантії безпеки" для України. У Польщі їй вдалося зустрітися з Матеушем Моравецьким.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, лідери говорили про очікування від саміту НАТО та наближення України до Альянсу.