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Турецька опозиція переживає кризу: для протистояння Ердогану хочуть залучати мерів

6 березня 2023 15:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Турецька опозиція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політична опозиція Туреччини планує возз'єднатися після того, як ключові лідери врегулювали суперечку про те, хто має бути їхнім спільним кандидатом, щоб конкурувати з президентом Ердоганом на виборах у травні. Республіканська народна партія (СНР) підтримає мера Анкари Мансура Яваса і мера Стамбула Екрема Імамоглу в якості партнерів лідера CHP Кемаля Кілічдароглу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Рішення про включення двох мерів до виборчого списку буде достатнім для того, щоб повернути голову партії "Іуі" Мерал Аксьонер. Минулого тижня вона заявила, що може вивести свою групу з опозиційного альянсу, за словами іншого чиновника, який безпосередньо обізнаний з цим питанням.

Стрімкий розвиток подій має надати поштовх опозиційному альянсу, який минулого тижня був на межі розпаду. Аксьонер наполягала на тому, що Кілічдароглу не має достатньої популярності, щоб перемогти Ердогана. Вона закликала двох мерів балотуватися в президенти замість нього.

"Турецькі акції зросли на цих новинах, завдяки підтримці банків. Станом на 15:16 ключовий індекс Borsa Istanbul 100 виріс на 3,1%, в той час як індекс, що відслідковує діяльність банків, виріс на 8,2%. П'ятирічні кредитно-дефолтні свопи, які вимірюють вартість страхування від можливого дефолту за турецьким боргом, знизилися до 535 базисних пунктів, що стало найбільшим внутрішньоденним падінням за місяць у відсотковому вираженні", — пише видання.

Обидва мери стали популярними іменами в опитуваннях, і, ймовірно, вони мають більшу підтримку, ніж Кілічдароглу. 

Згідно з останніми опитуваннями, очікується, що менше половини виборців проголосують за партію Ердогана ПСР та її націоналістичних союзників. Однак ті, хто голосує за опозицію, розриваються в основному між шістьма партіями і прокурдською НДП.

Нагадаємо, Туреччина має намір продовжити термін дії угоди щодо "зернового коридору" в Чорному морі, яка спливає 18 березня. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина докладає всіх зусиль для забезпечення безперешкодної реалізації та продовження Чорноморської зернової угоди.

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