Турецкая оппозиция переживает кризис: для противостояния Эрдогану хотят привлекать мэров

Турецкая оппозиция

Политическая оппозиция Турции планирует воссоединиться после того, как ключевые лидеры урегулировали спор о том, кто должен быть их общим кандидатом, чтобы соперничать с президентом Эрдоганом на выборах в мае. Республиканская народная партия (СНС) поддержит мэра Анкары Мансура Яваса и мэра Стамбула Экрема Имамоглу в качестве партнеров лидера CHP Кемаля Килидароглу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности

Решение о включении двух мэров в избирательный список будет достаточным для того, чтобы вернуть главу партии "Иуи" Мерал Аксенер. На прошлой неделе она заявила, что может вывести свою группу из оппозиционного альянса, по словам другого чиновника, непосредственно осведомленного по этому вопросу.

Стремительное развитие событий должно дать толчок оппозиционному альянсу, который на прошлой неделе был на грани распада. Аксенер настаивала на том, что Киличдароглу не пользуется достаточной популярностью, чтобы победить Эрдогана. Она призвала двух мэров баллотироваться в президенты вместо него.

"Турецкие акции выросли на этих новостях, благодаря поддержке банков. По состоянию на 15:16 ключевой индекс Borsa Istanbul 100 вырос на 3,1%, в то время как индекс, отслеживающий деятельность банков, вырос на 8,2%. Пятилетние кредитно-дефолтные свопы, которые измеряют стоимость страхования от возможного дефолта по турецкому долгу, снизились до 535 базисных пунктов, что стало самым большим внутридневным падением за месяц в процентном выражении", — пишет издание.

Оба мэра стали популярными именами в опросах, и, вероятно, они имеют большую поддержку, чем Килидароглу.

Согласно последним опросам, ожидается, что менее половины избирателей проголосуют за партию Эрдогана ПСР и ее националистических союзников. Однако голосующие за оппозицию разрываются в основном между шестью партиями и прокурдской НДП.

Напомним, Турция намерена продлить срок действия соглашения по "зерновому коридору" в Черном море, истекающем 18 марта. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прилагает все усилия для обеспечения беспрепятственной реализации и продления Черноморского зернового соглашения.