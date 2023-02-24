Після розмови із Зеленським Ердоган звонив путіну: про що говорили
Президент Туреччини, Реджеп Тайіп Ердоган , провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним, після того, як спілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Офіційні повідомлення пресслужб обох лідерів кажуть, що розмова стосувалася наслідків землетрусів та "розвитку подій навколо російсько-української війни, яка розпочалася рік тому".
Про це повідомляє пресслужба Ердогана.
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Розмова Ердогана та путіна
У повідомленні пресслужби президента Туреччини зазначається, що Реджеп Тайіп Ердоган наголосив на необхідності досягнення справедливого світу, щоб запобігти подальшим людським жертвам і руйнаціям. Він висловив щире бажання Туреччини відродити угоду, досягнуту в Стамбулі, і заявив, що Анкара готова надати усіляку підтримку у цьому питанні.
З боку Кремля не було офіційних коментарів щодо обговорення питань пов'язаних з російсько-українською війною, натомість було згадано лише про дискусію щодо "зернової угоди" та необхідності "усунення перешкод для відповідних поставок з рф до країн, які цього найбільше потребують".
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, в якій висловив подяку за підтримку, яку Україна надала в річницю російського вторгнення.
Зеленський наголосив, що Україна дуже оцінює підтримку Туреччини у резолюції ООН про стійкий мир в Україні та у Формулі світу, а також за Чорноморську зернову ініціативу.