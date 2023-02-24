Після розмови із Зеленським Ердоган звонив путіну: про що говорили

Реджеп Тайіп Ердоган і президент рф володимир путін

Президент Туреччини, Реджеп Тайіп Ердоган , провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним, після того, як спілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Офіційні повідомлення пресслужб обох лідерів кажуть, що розмова стосувалася наслідків землетрусів та "розвитку подій навколо російсько-української війни, яка розпочалася рік тому".

Про це повідомляє пресслужба Ердогана.

Розмова Ердогана та путіна

У повідомленні пресслужби президента Туреччини зазначається, що Реджеп Тайіп Ердоган наголосив на необхідності досягнення справедливого світу, щоб запобігти подальшим людським жертвам і руйнаціям. Він висловив щире бажання Туреччини відродити угоду, досягнуту в Стамбулі, і заявив, що Анкара готова надати усіляку підтримку у цьому питанні.

З боку Кремля не було офіційних коментарів щодо обговорення питань пов'язаних з російсько-українською війною, натомість було згадано лише про дискусію щодо "зернової угоди" та необхідності "усунення перешкод для відповідних поставок з рф до країн, які цього найбільше потребують".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, в якій висловив подяку за підтримку, яку Україна надала в річницю російського вторгнення.

Зеленський наголосив, що Україна дуже оцінює підтримку Туреччини у резолюції ООН про стійкий мир в Україні та у Формулі світу, а також за Чорноморську зернову ініціативу.