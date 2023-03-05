Туреччина хоче продовжити термін дії "зернової угоди", — Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Туреччина має намір продовжити термін дії угоди щодо "зернового коридору" в Чорному морі, яка спливає 18 березня. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина докладає всіх зусиль для забезпечення безперешкодної реалізації та продовження Чорноморської зернової угоди.

Про це пише Reuters.

"Зернова угода"

За словами Чавушоглу, він обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем можливість продовження угоди щодо експорту українського продовольства. Ця угода дуже важлива для Туреччини, яка є великим споживачем зерна, зокрема й української.

У своєму виступі на конференції Мевлют Чавушоглу також наголосив на необхідності зміцнення співпраці між найменш розвиненими країнами та розвиненими державами в галузі економічного розвитку, технологічного прогресу та сталого розвитку. Він зазначив, що Туреччина готова поділитися своїм досвідом та знаннями у цих областях.

Нагадаємо, що Україна домовилася з Польщею про спрощення умов транзиту зернових та олійних культур. Це допоможе спростити перевезення через кордон, але водночас протидіяти можливим порушенням.