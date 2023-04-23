Туреччина запускає власне виробництво танків: Ердоган представив зразок

Турецький президент Ердоган представив запуск виробництва серії танків. Фото: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина запускає власне серійне виробництво танків. Він наголосив, що це новий прорив для турецького оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Anadolu.

Читайте також:

Деталі

Сьогодні відбувся урочистий захід передачі нового турецького танка Altay для випробувань армії, який представив сам президент Туреччини Ердоган.

"Ми успішно виготовили велику кількість транспортних засобів, від тактичних колісних броньованих машин до протимінних машин. Ми також проводимо модернізацію систем озброєння в наших машинах, електронних систем, зенітних. Ми також виробляємо танкові боєприпаси та обладнання. Ми прагнемо увінчати наш прорив в оборонній промисловості новим танком Altay, — зазначив турецький лідер.

Як повідомив Ердоган, передсерійний зразок танка Altay виявився значно кращим, ніж його прототип, представлений публіці 10 років тому. Президент також заявив, що після завершення випробувань танк буде введений у серійне виробництво.

Турецький президент Ердоган представив запуск виробництва серії танків. Фото: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Турецький президент Ердоган представив запуск виробництва серії танків. Фото: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Нагадаємо, що в питанні запровадження санкцій проти Росії Анкара послуговуватиметься лише національними інтересами.

Також ми повідомляли, що зірковий у минулому футболіст Месут Озіл вирішив кардинально змінити професію і стати політиком на своїй історичній батьківщині — у Туреччині. Так, колишній гравець "Реала" та "Арсенала" висунув свою кандидатуру у місцевий парламент від правлячої партії, лідером якої є Реджеп Ердоган.