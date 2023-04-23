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Турция запускает собственное производство танков: Эрдоган представил образец

23 апреля 2023 23:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Турция запускает собственное производство танков: Эрдоган представил образец
Турецкий президент Эрдоган представил запуск производства серии танков. Фото: TCCB/Murat Çetinmühürdar
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция запускает собственное серийное производство танков. Он подчеркнул, что это новый прорыв для турецкого военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Anadolu.

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Производство танков Altay

Сегодня состоялось торжественное мероприятие передачи нового турецкого танка Altay для испытаний армии, которое представил сам президент Турции Эрдоган.

"Мы успешно изготовили большое количество транспортных средств, от тактических колесных бронированных машин до противоминных машин. Мы также производим модернизацию систем вооружения в наших машинах, электронных систем, зенитных. Мы также производим танковые боеприпасы и оборудование. Мы стремимся увенчать наш прорыв в оборонной промышленности новым танком Altay", — отметил турецкий лидер.

Как сообщил Эрдоган, пред серийный образец танка Altay оказался значительно лучше, чем его прототип, представленный публике 10 лет назад. Президент также заявил, что по завершении испытаний танк будет введен в серийное производство.

 

эрдоган танки
Турецкий президент Эрдоган представил запуск производства серии танков. Фото: TCCB/Murat Çetinmühürdar

 

эрдоган танки
Турецкий президент Эрдоган представил запуск производства серии танков. Фото: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Напомним, что в вопросе введения санкций против России Анкара будет использоваться только национальными интересами.

Также мы сообщали, что звездный в прошлом футболист Месут Озил решил кардинально сменить профессию и стать политиком на своей исторической родине — в Турции. Так, бывший игрок "Реала" и "Арсенала" выдвинул свою кандидатуру в местный парламент от правящей партии, лидером которой является Реджеп Эрдоган.

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